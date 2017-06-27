Багдад, 27 июня, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Боевик «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) случайно привел в действие взрывное устройство в окружении других террористов, в результате чего 12 из них погибли, сообщает 27 июня Daily Mail.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

Инцидент произошел в провинции Ирака Дияла. Смертник готовился совершить теракт, когда в окружении других боевиков, прощавшихся с ним, произошел взрыв.

Начальник полиции Дияла Кассем аль-Саади заявил, что 12 боевиков были уничтожены недалеко от Багдада в данном инциденте.

Аналогичный случай произошел 26 июня в Мосуле, когда один из смертников уничтожил нескольких полевых командиров, также из-за случайного срабатывания пояса смертника.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время удерживают несколько районов западного Мосула, по словам экспертов, они будут выбиты оттуда в течение нескольких дней.

Аналитики также утверждают, что серии неудач террористов, в том числе связанные со случайными детонациями взрывчатых веществ, вызваны тем фактов, что они терпят поражения в Ираке и поэтому теряют боеспособность.