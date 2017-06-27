Брюссель, 27 июня, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Председатель Европарламента Антонио Таяни предупредил о наплыве миллионов беженцев в Италию, пишет Die Tagesschau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Die ARD.

Поскольку Италия является его родиной, он предает теме миграции большое значение.

«Если мы не решим проблемы в странах Африки к югу от Сахары, то нас ожидает наплыв миллионов мигрантов в течение ближайших пяти лет», — отметил он.

Он напоминает, что ситуация в этих странах очень сложная: страны континента объяты гражданскими войнами, террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сеет вражду между мусульманами и христианами, а изменения климата несет свои негативные последствия.

Он предлагает «срочно» заключить миграционную сделку с Ливией, как это было с Турцией, чтобы задержать беженцев в Ливии и не пропустить их в страны ЕС, пишет издание.

Напомним, соглашение между Анкарой и Брюсселем было подписано в марте 2016 года. Сделка подразумевает высылку нелегально прибывших в Грецию беженцев обратно в Турцию. Все финансовые расходы на себя берет ЕС.

Помимо этого, он выступает за строение лагерей для беженцев в самих африканских странах: Нигере, Нигерии и Центральноафриканской Республике.

Эта инициатива прозвучала в Европарламенте ранее, но была отклонена из-за нестабильного положения в Ливии.

Таяни призывает затронуть вопрос кризиса беженцев на саммите G20, который состоится 7 — 8 июля в Гамбурге.