Приморский край, 31 марта, 2006, 04:40 — ИА Регнум. Буксир "Топаз" из Владивостока усилил группу судов, участвующих в спасении в Японском море 14 членов экипажа затонувшего буксира "Дрим-6". Сегодня утром, 31 марта, "Топаз" подошел к барже, на которой терпят бедствие два китайца, один кореец, два индонезийца и девять граждан Мьянмы. Из-за шторма их уже третий день не могут снять с неуправляемого судна грузоподъемностью 10 тыс. тонн, сообщает Приморская телерадиокомпания.

По данным Владивостокского морского Спасательно-координационного центра, в районе происшествия идет крупная - до пяти метров - зыбь. Японский патрульный корабль "Цугару" пока не решается поднять в воздух свой вертолет, чтобы забрать с баржи людей. Также нет возможности спустить на воду шлюпки, чтобы с их помощью спасти интернациональный экипаж. Кроме корабля "Цугару" и буксира "Топаз" возле баржи несут вахту еще два российских судна - танкер "Усть-Илимск" и транспортный рефрижератор "Балюзек".

Накануне, в четверг, "Усть-Илимску" удалось передать терпящим бедствие пресную воду, продукты и теплую одежду. Температура воздуха в тревожном районе держится на отметке 0 градусов.