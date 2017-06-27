Вашингтон, 27 июня, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения международной политики Вашингтона в мире значительно снизился после прихода к власти Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного центром Pew Research Center.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Проведенные в 37 странах мира исследования показывают, что только 22% опрошенных одобряют работу главы Белого дома. О своем недоверии политике Трампа заявили 74% участников опроса, еще 8% — не определились.

Единственными странами, где рейтинг Трампа улучшился, оказались Россия (вырос до 53%) и Израиль (до 56%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре 2016 года.

Инаугурация нового главы Белого дома состоялась 20 января 2017 г. в Вашингтоне.