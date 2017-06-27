Новосибирск, 27 июня, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Студент Новосибирского государственного университета попал в больницу во время госэксзамена, где скончался, не выходя из комы.

Больница

Как пишут «НГС.Новости» у студента юридического факультета НГУ Ивана Пахомова случился инфаркт.

По данным «ГТРК.Новосибирск», студенту четвертого курса новосибирского вуза стало плохо на экзамене по уголовному праву, который проходил 16 июня. По словам одногруппников, он упал в обморок. Скорая приехала через 25 минут. В вузе квалифицированную медицинскую помощь молодому человеку оказать не смогли, по словам родственников, не было ни врача, ни аптечки. Студента отвезли в реанимацию, диагностировали инфаркт. Неделю он пролежал в коме и 25 числа умер. Знакомые молодого человека отмечают, что проблем с сердцем у него не было, так же как и сердечно-сосудистых заболеваний — он вел здоровый образ жизни.

Иван Пахомов, как известно, из Якутии. В Новосибирске жил в общежитии. Его растила одна мама. Родственники и друзья организовали сбор средств для транспортировки тела на родину.

В Новосибирском госуниверситете ИА REGNUM отметили, что вуз также оказывает материальную поддержку родственникам Ивана Пахомова в организации похорон и доставке тела в Якутию.