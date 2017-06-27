Балашиха, Московская область, 27 июня, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Руководитель подмосковной Балашихи Евгений Жирков написал заявление об увольнении по собственному желанию, об этом сегодня, 27 июня, сообщили в пресс-службе администрации Московской области.

Скриншот страницы youtube.com Антон Чуркин Жирков Евгений Иванович

«27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности будет Лилия Татевосян — заместитель главы администрации Балашихи.

Напомним, что 15 июня жители Балашихи пожаловались на мусорный полигон во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. По словам жителей, самая большая свалка Подмосковья находится в черте города недалеко от жилых домов, детских садов и больниц, при этом все обращения в инстанции заканчивались отписками. Президент пообещал разобраться в проблеме

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полигон твердых бытовых отходов «Кучино» городского округа Балашиха Московской области был закрыт 23 июня 2017 года.