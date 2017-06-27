Остин, США, 27 июня, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Способность человека думать значительно снижается, когда его смартфон находится в пределах досягаемости, даже если он выключен. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета в Остине. Статья об этом опубликована 26 июня на сайте университета.

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Исследователи провели эксперименты с участием почти 800 пользователей смартфонов, пытаясь оценить, насколько хорошо люди могут выполнять задачи, когда их смартфоны находятся поблизости.

В одном из экспериментов исследователи попросили участников сесть за компьютер и решить серию тестов, требующих полной концентрации. Тесты были направлены на то, чтобы измерить способность мозга удерживать и обрабатывать данные. Перед началом теста ученые разбили участников на несколько групп.

В одной группе они попросили людей разместить свои смартфоны на столе лицевой стороной вниз. Другая группа должна была положить его в карман, третья — в пакет. А четвертая группа получила задание оставить телефоны в другой комнате. При этом у всех участников мобильные устройства были отключены.

По результатам тестов было установлено, что те участники, которые оставили телефоны в другой комнате значительно превзошли всех остальных.

«Мы видим тенденцию, которая говорит о том, что по мере того, как смартфон становится более заметным, познавательная способность людей снижается», — сказал один из авторов исследования.

Ученые обнаружили, что неважно, включен и или выключен смартфон, лежит он лицом вверх или вниз на столе. Наличие смартфона в пределах видимости или в пределах легкой досягаемости снижает способность человека фокусироваться и выполнять задачи, поскольку часть мозга работает на то, чтобы взять и использовать телефон.