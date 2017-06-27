Калуга, 27 июня, 2017, 11:29 — ИА Регнум. В Калужской области придумали, как решить проблему несанкционированных свалок мусора. По аналогии с курортным сбором, в регионе планируют взимать плату с дачников, приезжающих в Калужскую область из других областей. Такое предложение озвучил на заседании регионального кабинета министров начальник областного управления административно-технического контроля Петр Кармак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

По словам Кармака, необходимо обратиться в федеральный центр с законодательной инициативой о внедрении для приезжих дачников подушевого сезонного экологического сбора на утилизацию мусора.

«Перекладывать только на плечи местных жителей, зачастую пенсионеров, затраты по сбору, вывозу и утилизации мусора считаю несправедливым. Если не решить этот вопрос, навалы мусора будут возникать неизбежно, и ликвидировать их придется за счет средств сельских поселений и местного бюджета», — считает Кармак.

Губернатор области Анатолий Артамонов обратился к главам муниципальных образований и городских округов с просьбой взять эту работу под свой личный контроль.

«Мы свои предложения направим в правительство РФ и министерство экологии и природных ресурсов РФ. Но уже сейчас на местах, в сельских поселениях, совместно с правоохранительными органами и природоохранной прокуратурой надо активно работать с дачными обществами», — заявил он.

Напомним, на территории Калужской области ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов производства и потребления. Только в 2016 году в Калужской области прокурорами выявлено более 50 несанкционированных мусорных свалок. За пять месяцев 2017 года на территории региона обнаружили 16 новых несанкционированных свалок. Сумма административных штрафов составила 1,1 млн рублей. Всего с 2011 по 2017 годы выявлено 1220 несанкционированных свалок на общей площади около 25 гектаров.

Отметим, что в дачный сезон население Боровского, Жуковского и Малоярославецкого районов области увеличивается почти в пять раз.