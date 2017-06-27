Москва, 27 июня, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Жители России в целом положительно оценивают молодое поколение, свидетельствуют данные социологического опроса «ВЦИОМ-Спутник».

Андрей Репин ИА REGNUM Молодежь высаживает каштаны

По мнению опрошенных, современная молодежь общительная, активная, аккуратная и ориентированная на материальные ценности.

Более 50% респондентов во всех возрастных группах назвали молодых людей законопослушными и положительно относящимися к российским властям.

Среди 18−24-летних и 25−34-летних с этим не согласны 56 и 52% — именно столько назвали молодое поколение циничным и агрессивно настроенным. Респонденты в возрасте более 60 лет чаще склонны приписывать молодым людям дружелюбие (59% против 42%), готовность помочь (56% против 41%), бескорыстие (47% против 32%).

Также выросла оценка патриотического настроя молодых людей: 52% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет стали чаще называть себя патриотами (против 45% в 2014 году).

Выросло и количество тех в этой группе, кто приписывает молодежи честность (58%), трудолюбие (45%), культурность (56%) и бережливость (53%).

Представители старших поколений стали чаще говорить об отсутствии у молодежи интереса к политике: 44% среди 60-летних и старше, 54% среди 18−24-летних и 62% среди 25−34-летних.