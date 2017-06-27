Москва, 27 июня, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Современная молодежь в России общительная, аккуратная, активная, любящая спорт и ориентированная на материальные ценности. Такие характеристики дали молодежи дали большинство опрошенных. Более 50% считают молодежь законопослушной. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Николай Ярошенко. Студент

Между тем, 18−24-летние стали характеризовать самих себя (современную российскую молодежь) как более циничных (с этим сегодня соглашаются 56% против 43% в 2014 г.), а 25−34-летние — как более агрессивно настроенных (52% — против 41% соответственно) людей. При этом среди людей зрелого возраста мнение о молодежи изменилось обратным образом.

Люди в возрасте 60+ чаще приписывают молодым людям дружелюбие (59% против 42%), готовность помочь (56% против 41%), бескорыстие (47% против 32%), тогда как в молодежных группах подобных тенденций не фиксируется.

Кроме того, выросла доли тех, кто приписывает молодежи такие качества, как честность (с 48% до 58% и с 41% до 56% соответственно), трудолюбие (с 39% до 45% и с 32% до 46%), культурность (с 46% до 56% и с 31% до 49%), бережливость (с 32% до 53% и с 27% до 38%. Однако в среднем по выборке все же заметно преобладает представление о расточительности молодого поколения.

Опрос проведен 20−21 июня 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщает ИА REGNUM, 27 июня в России отмечается День молодежи. Решение о праздновании Дня молодежи было принято в 1993 году первым президентом России Борисом Ельциным. День молодежи отмечается и в других странах, каждая из которых установила свою дату празднования. Есть и Международный день молодежи, который установлен резолюцией ООН от 1999 года на 12 августа.