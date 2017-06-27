Анкара, 27 июня, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Балканские страны медленно захватывает «ползучая исламизация», пишет Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Об этом 26 июня заявил австрийский министр обороны Ханс-Петер Доскоцил в интервью изданию.

Он отметил, что смотрит на процесс исламизации Балкан «довольно озабоченно»: растущее влияние ислама в Юго-Восточной Европе происходит из-за присутствия там Турции и Саудовской Аравии.

Доскоцил подчеркивает влияние Анкары в Косово, Албании и в Сербии, и это — «далеко не в интересах ЕС».

«Германия и другие страны Евросоюза должны усилить свою активность на Балканах, иначе баланс сил и стабилизации демократии в регионе будет нарушен», — отмечает министр.

На протяжении десятилетий Балканы являлись сферой влияния ЕС, но «новые игроки» с каждым годом все более расширяют здесь свое присутствие.

Турецкие компании широко представлены в Косово и Албании, Анкара спонсирует реставрацию старинных мечетей и является одним из крупнейших инвесторов в Боснии и Герцоговине.

Хотя Брюссель и обещал в 2003 году, что балканские страны однажды станут членами ЕС, переговоры о вступлении в союз находятся «в застое».

Это связанно с нарушением прав человека в странах региона, коррупцией и политическими беспорядками, пишет издание.

Помимо Турции, свое влияние на Балканах расширяет Россия: Москва поставит Сербии самолеты МиГ-29, а российские олигархи купили большую часть земель Адриатического побережья в Черногории, пишет Die Welt.

«Таким образом, Балканы больше не прислушиваются к Брюсселю, — подытожил Доскоцил. — Нам нужно менять стратегию».