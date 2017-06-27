Москва, 27 июня, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Международным организациям и прежде всего Совету Безопасности ООН следует обратить внимание на заявления США о намерениях применить силу против законных властей Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Белый дом обвинил сирийские власти в подготовке новой химической атаки и предупредил о возможных мерах со стороны США.

По мнению парламентария, необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить очередное преступление в отношении суверенного сирийского государства.

«Военное руководство США, возглавляющее действия западной коалиции, уже неоднократно и абсолютно беспричинно наносило удары по правительственным силам Сирии, оправдывая агрессию голословными обвинениями. Скорее всего, в недрах американского военного ведомства уже сфабриковали очередную историю о «зверствах режима Асада», которую вскоре выдадут за новость и подадут мировой общественности как основание для бомбовых ударов по позициям законных властей Сирии», — полагает он.