Киев, 27 июня, 2017, 11:14 — ИА Регнум. «Формула Макрона» предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение минских договоренностей», — говорит он.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Петр Порошенко заявил о договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в «нормандском формате», который может получить название «формулы Макрона».

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