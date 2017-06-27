Москва, 27 июня, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Заявление США о том, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, говорит о подготовке провокации, заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«США готовят новую атаку по позициям сирийских войск, это ясно. Готовится новая циничная и беспрецедентная провокация», — сказал сенатор.

Парламентарий не исключает, что за провокацией, «которая будет выдана за химатаку», может последовать удар США по «группировке, находящейся на границе конструктивного решения ситуации».

Белый дом обвинил сирийские власти в подготовке новой химической атаки и предупредил о возможных мерах со стороны США. «Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года», — говорится в заявлении пресс-службы американской администрации.