Донецк, 27 июня, 2017, 11:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 26 июня, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии четыре раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 11 раз, сообщают 27 июня СМИ народных республик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили четыре раза режим тишины.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 11 раз. Под огнем оказались шесть населенных пунктов.

Украинские силовики повредили обстрелами автостанцию и два домав Донецке, а также дом в поселке Трудовские и жилой дом и гараж в селе Коминтерново. Помимо этого, украинская артиллерия при обстреле задела Донецкую фильтровальную станцию (ДФС), станция работает в штатном режиме.

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Штаб АТО» зафиксировал 18 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного и Павлополя.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Каменки, Авдеевки, Луганского, Желтого, Попасной, Новотошковки, Счастья, Крымского, Новоалександровки.

Напомним, в 2014 и 2015 годах между Украиной и ДНР и ЛНР были подписаны два Минских соглашения, которые обязывают обе стороны начать процесс мирного урегулирования конфликта. Однако, в последнее время Киев все чаще заявляет, что Украина хочет решить конфликт «вне рамок минского формата».