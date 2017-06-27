Великий Новгород, 27 июня, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Прокуратура города внесла мэру Великого Новгорода Юрию Бобрышеву представление, в котором требует увольнения его заместителя Вадима Фадеева в связи с непредоставлением им справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что представление пока находится на рассмотрении.

Напомним, что вице-мэр Фадеев с мая 2016 года находится под арестом. Он подозревается в распространении порнографического видео с участием несовершеннолетних, в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, а также в мужеложстве с лицом, не достигшим 14-летнего возраста. Уголовное дело расследуется региональным следственным управлением Следственного комитета России.

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Ранее прокуратура Новгородской области по той же причине — в связи с непредоставлением в срок сведений о доходах за 2016 год — потребовала досрочного прекращения полномочий депутата Новгородской областной думы Юрия Ивлева, который с декабря 2016 года находится под стражей в Москве по обвинению в мошенничестве.

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