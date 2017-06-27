Воронеж, 27 июня, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Скандал вокруг блокировки мессенджера Telegram работает как масштабная пиар-кампания сервиса. Скандал на руку самому Павлу Дурову, потому что может увеличить аудиторию мессенджера. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал доцент факультета журналистики Воронежского государственного университета Роман Жолудь.

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«У Telegram в России сравнительно небольшая аудитория (по данным на апрель 2017 года, аудитория Telegram равно 2,375 млн человек, для сравнения, у WhatsApp — 10,4 млн, — ред.). Пока Россия не та страна, где сервис максимально популярен. Но потенциально для Telegram она интересна. На мой взгляд, Дуров сейчас сознательно заостряет ситуацию и идет на конфликт, для того чтобы таким образом обеспечить себе бесплатный пиар. Риск того, что заблокируют, есть. Но если Роскомнадзор все-таки заблокирует Telegram, то Дуров может предоставить требуемые пять пунктов информации. И тогда Роскомнадзор будет обязан разблокировать мессенджер», — сказал Роман Жолудь.

По словам эксперта, этому приему уже много лет, он неоднократно успешно показал себя во многих сферах.

«Достаточно вспомнить марку одежды Calvin Klein, которая раскрутилась благодаря скандалу, связанному с тем, что модели, которые снимались в рекламе и оголяли грудь, якобы были несовершеннолетними. После выяснилось, что они были совершеннолетние, а компания явно это сделала специально. Это давно известный способ раскрутки. При этой технологии важно обеспечить себе безболезненный выход из ситуации. Мне кажется, у Дурова он есть», — считает Роман Жолудь.

При этом другие эксперты, опрошенные ИА REGNUM, считают, что желание заблокировать Telegram не связано с борьбой за безопасность россиян. По мнению политического аналитика из Владимира Кирилла Николенко, речь идет о борьбе с оппозицией и желании освободить рынок для других игроков.

«К обеспечению безопасности эта кампания не имеет никакого отношения. Дело в том, что Telegram достаточно быстро стал популярным сервисом и зачастую используется в оппозиционной среде, чтобы защитить сообщения от использования спецслужбами. Этот сервис все-таки позволяет шифровать информацию, соответственно, никто не получат сведений о том, что и когда собираются делать оппозиционеры. Я думаю, что именно этот момент является одним из ключевых. К этому прибавляются рыночные разборки, потому что другие игроки готовы выпустить свой аналог Telegram. К примеру, Алишер Усманов, который этим уже занимается», — сказал Кирилл Николенко.

По мнению политического аналитика, осуществить блокировку сервиса будет достаточно сложно, но «нажим» будет продолжаться.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, Роскомнадзор требует от Telegram предоставить предписанную законом информацию о компании-владельце, а именно: полное имя компании, страну регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, фактический адрес компании, почтовый адрес, электронный адрес и доменное имя, электронные адреса администратора ресурса и провайдера хостинга, а также описание сервиса.

26 июня ФСБ заявила о том, что Telegram использовался террористами, которые готовили взрывы в метро Санкт-Петербурге. Тогда же Павел Дуров обвинил главу Роскомнадзора Александра Жарова в некомпетентности и посоветовал для борьбы с терроризмом заблокировать весь интернет.

При этом, по данным источников СМИ в ФСБ, мессенджер может быть заблокирован уже на этой неделе.