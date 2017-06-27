Москва, 27 июня, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации разработали для решения проблемы КНДР «дорожную карту», которая включает поэтапную схему продвижения сторон к диалогу без предварительных условий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в интервью РИА «Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

"Мы (власти РФ) разработали и готовы обсудить с партнерами набор практических мер, своего рода «дорожную карту», — заявил замглавы внешнеполитического ведомства. — Конечной целью документа является формирование в Северо-Восточной Азии механизма прочного мира с одновременным решением проблем полуострова, включая его денуклеаризацию».

Напомним, 8 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с журналистами рассказала, что ситуация на Корейском полуострове вызывает тревогу, однако за рост конфликтного потенциала ответственна не только КНДР.

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