Копейск, Челябинская область, 27 июня, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Копейский городской суд Челябинской области огласил приговор бывшему главе города Копейск Вячеславу Истомину и назначил ему 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима, об этом сообщает сегодня, 27 июня, пресс-служба прокуратуры региона.

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Следствием установлено, что бывший глава города с 2011 по 2014 года получал от местного предпринимателя взятки на общую сумму в размере 895 тыс. рублей. За это он обещал подписать ряд постановлений о предоставлении в аренду земельных участков, а также за оказание услуг покровительства предпринимателя.

«Кроме того, в период 2012—2014 гг. получил от директора одного из коммерческих обществ взятку в виде денег в общей сумме 920 тыс. руб. за содействие при заключении с обществом договоров поставки оборудования в ходе реализации муниципальных программ по модернизации системы образования», — ­сообщили в пресс-службе.

По фактам произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

«Суд приговорил Истомина к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 5 млн. рублей с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года», — подчеркнули в ведомстве.

Также в доход государству были обращены автомобиль Тойота Камри и мотовездеход, принадлежащие бывшему чиновнику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Истомин будучи руководителем города Копейск был задержан правоохранителями 26 июля 2016 года в своем кабинете и помещен в СИЗО по обвинению в коррупции. Через месяц экс-чиновник согласился на сотрудничество со следствием и был помещен под домашний арест.