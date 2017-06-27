Симферополь, 27 июня, 2017, 10:58 — ИА Регнум. В Крыму зафиксировано снижение цен на жильё во всех крупных городах полуострова. Средняя цена квартиры на вторичном рынке Крыма упала на 2,8%, а в новостройках снизилась на 3,4% относительно значений 2016 года﻿. Об этом сообщил портал об аренде и продаже недвижимости Mirkvartir.

Аполлинарий Васнецов. Крымский вид. 1893

В частности, экспертами было установлено, что средняя стоимость покупки квартиры в новостройке региона снизилась до 4,36 млн рублей, а в старом доме — до 4,39 млн рублей. Средняя цена 1 кв. м на рынке первичного жилья в них уменьшилась на 1,7% и составила 76 тыс. рублей, на рынке «вторички» — на 1,5%, до 75 тыс. рублей.

Впрочем, несмотря на понижение цен, средние цены на недвижимость в Крыму все же остаются выше, чем в других причерноморских регионах — например, в Краснодарском крае.

«Стоимость квартир резко поднялась после включения полуострова в состав России. Но ожидания собственников, что россияне бросятся скупать крымское жилье, несмотря на неоднозначный правовой статус региона, сложности с законодательной базой, низкий уровень сервиса и нехватку инфраструктурных объектов, не оправдались. Сегодня основные надежды связаны с открытием в 2018 году Крымского моста», — цитирует РБК генерального директора портала Павла Луценко.

Эксперты указывают, что наиболее дорогие объекты недвижимости по-прежнему располагаются на Южном берегу Крыма — Ялта продолжает удерживать пальму лидерства среди городов полуострова. Средняя стоимость квартиры в новостройках Ялты составляет 6,85 млн рублей, а на вторичном рынке — 7,05 млн рублей. Это на 2,3% и 4,4% меньше, чем в 2016 году соответственно.

При этом самые дешевые квартиры оказались в Бахчисарае, где цена квадратного метра составила 32,7 тыс. рублей — что меньше на 0,7% относительно прошлогоднего периода.

Незначительный рост на жилье отмечен лишь в Массандре, Гурзуфе, Евпатории, Керчи и Коктебеле.