Москва, 27 июня, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram стал самым популярным среди бесплатных программ для iPhone на фоне дискуссии о его возможной блокировке в России, свидетельствуют данные системы аналитики приложений App Annie.

ИА REGNUM Telegram запретить нельзя разрешить

Telegram поднялся за неделю с 22 по 26 июня с 15-го на 7-е место в рейтинге популярности и вошло в топ-3 сервисов, которые пользователи ищут чаще всего в категориях «социальные сети» и «мессенджеры».

Также мессенджер занял первое место (поднявшись с седьмого) среди бесплатных программ для iPhone. В магазине приложения для Android-устройств Play Market Telegram за неделю переместился с 31-го на 20-е место.

В магазине Google Play мессенджер поднялся в рейтинге приложений с шестого на четвертое место среди 19 предложений.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор требует от Telegram предоставить предписанную законом информацию о компании-владельце. Ведомство обратилось к основателю сервиса Павлу Дурову публично.

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