Пекин, 27 июня, 2017, 10:42 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан выступил с резкой критикой в адрес Индии из-за инцидента с участием индийских пограничников.

Vinay.vaars Индийско — китайская граница

По данным властей КНР, группа индийских пограничников вторглась на территорию КНР на Сиккимском участке индийско-китайской границы. Пекин потребовал прекратить провокации и тщательно расследовать данный случай, пишет «Чжунго жибао».

«Граница между Индией и Китаем в районе горного штата Сикким четко определена двусторонними договорами. Индийское правительство неоднократно подтверждало в письменной форме отсутствие возражений по разграничению в указанном районе. Действия служащих пограничной службы являются провокацией и ведут к нарастанию напряженности вблизи индийско-китайской границы», — заявил пресс-секретарь МИД КНР.

Китайский дипломат подчеркнул, что КНР будет вынуждена принять соответствующие меры в случае, если граждане Индии продолжат вторгаться на территорию страны. Гэн Шуан не раскрыл какие именно ответные меры намерен принять Пекин.

«По соображениям безопасности, Китай вводит временный запрет на въезд для индийских паломников на территорию Тибетского автономного района. Индийская сторона уже проинформирована об этом по дипломатическим каналам», — добавил Гэн Шуан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале июня МИД КНР отрицал сообщения о том, что китайские военные вертолеты вторглись в воздушное пространство Индии, утверждая, что те лишь только совершали рядовое приграничное патрулирование.