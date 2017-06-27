Лондон, 27 июня, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Граждане ЕС, которые проживают в Великобритании и являются нарушителями законов, будут в срочном порядке депортированы в свои страны после Brexit, пишет 26 июня Die Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние Brexit

Об этом говорится в 15-страничном документе, который премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в Брюсселе.

В нем речь идет о будущем граждан ЕС в стране.

Переговорщик по Brexit от Великобритании Дэвид Дэвис подчеркнул, что законопослушные граждане ЕС, наоборот, смогут не только остаться в стране, но и иметь такие же права как у британцев за исключением избирательного права.

Напомним, что одной из ключевых тем переговоров по Brexit является будущее 3,2 граждан ЕС в Великобритании и более одного миллиона британцев в странах ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй пообещала на саммите европейских лидеров, что для тех граждан, кто хочет остаться в стране, проблем не возникнет: они смогут получить постоянный вид на жительство.

Однако она отмечает, что сделать это смогут только прожившие в Великобритании более пяти лет.

В ответ она призывает другие страны создать не менее «удобные» условия для британских граждан, проживающих в странах Евросоюза.

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэйдала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.