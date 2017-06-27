Лиссабон, 27 июня, 2017, 10:39 — ИА Регнум. На португальском курорте Албуфейра стражи порядка применили силу против отдыхающих, среди которых были граждане Великобритании. Об этом сообщает Daily mail.

Chris Brown Сигвей Полиция. Португалия

По предварительным данным, полицейские отреагировали на потасовку, которую туристы устроили в местном баре. Для разгона толпы правоохранители использовали дубинки и стреляли в воздух.

Издание The Sun уточняет, что инцидент произошел на фестивале «Вторжение в Португалию». Получив сообщение о массовых беспорядках, на место прибыли 50 сотрудников полиции.

Как отметила одна из британских туристок, поводов для применения силы отдыхающие не давали. По ее словам, полицейские просто вошли в бар и принялись избивать посетителей.

Травмы в результате получили четыре человека — два туриста и два полицейских. Четыре участника потасовки арестованы.