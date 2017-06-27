Португальская полиция силой разогнала туристов из Британии
Лиссабон, 27 июня, 2017, 10:39 — ИА Регнум. На португальском курорте Албуфейра стражи порядка применили силу против отдыхающих, среди которых были граждане Великобритании. Об этом сообщает Daily mail.
По предварительным данным, полицейские отреагировали на потасовку, которую туристы устроили в местном баре. Для разгона толпы правоохранители использовали дубинки и стреляли в воздух.
Издание The Sun уточняет, что инцидент произошел на фестивале «Вторжение в Португалию». Получив сообщение о массовых беспорядках, на место прибыли 50 сотрудников полиции.
Как отметила одна из британских туристок, поводов для применения силы отдыхающие не давали. По ее словам, полицейские просто вошли в бар и принялись избивать посетителей.
Травмы в результате получили четыре человека — два туриста и два полицейских. Четыре участника потасовки арестованы.