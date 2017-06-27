Пхеньян сравнил давление США на неугодные страны с политикой Гитлера
Пхеньян, 27 июня, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Провозглашенный американским президентом Дональдом Трампом принцип «Америка превыше всего» предполагает мировое господство за счет ресурсов других стран и напоминает концепцию мировой оккупации Гитлера, считают власти Северной Кореи, сообщает 27 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Корейские власти считают, что провозглашенный Трампом принцип «Америка превыше всего» — это «отстаивание мирового господства при помощи ресурсов и военной силы, так же, как это было при реализации концепции мировой оккупации Гитлера».
Уточняется, что, по мнению официального Пхеньяна, политика Трампа напоминает режим Гитлера: чтобы оправдать подавление неугодных государств, страны разделяются Вашингтоном на хорошие и плохие.
Так, Вашингтон оказывает давление на Пхеньян, применяя «шантаж и экономические санкции». Например, под санкции подпали производители лекарств и медицинского оборудования.
Нынешняя американская политика антигуманна и подобна «блокаде Ленинграда во времена Гитлера», утверждает официальное СМИ Пхеньяна.
«Образ мышления Трампа, который базируется на том, что весь мир должен быть принесен в жертву во имя лучшей жизни в Соединенных Штатах, поставил в затруднительное положение даже их союзников и помощников», — говорится в сообщении из Пхеньяна.
Отметим, поводом к очередному обострению между Пхеньяном и Вашингтоном стала смерть американского студента Отто Вармбиера, осужденного в Северной Корее, а затем выпущенного на свободу.
После освобождения, которое произошло под давлением со стороны Запада, американец умер. Предположительно, его здоровье было подорвано во время нахождения в заключении в Северной Корее.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня Трамп подписал указ о продлении ещё на один год односторонних санкций Вашингтона против Северной Кореи.
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