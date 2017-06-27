Пхеньян, 27 июня, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Провозглашенный американским президентом Дональдом Трампом принцип «Америка превыше всего» предполагает мировое господство за счет ресурсов других стран и напоминает концепцию мировой оккупации Гитлера, считают власти Северной Кореи, сообщает 27 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Корейские власти считают, что провозглашенный Трампом принцип «Америка превыше всего» — это «отстаивание мирового господства при помощи ресурсов и военной силы, так же, как это было при реализации концепции мировой оккупации Гитлера».

Уточняется, что, по мнению официального Пхеньяна, политика Трампа напоминает режим Гитлера: чтобы оправдать подавление неугодных государств, страны разделяются Вашингтоном на хорошие и плохие.

Так, Вашингтон оказывает давление на Пхеньян, применяя «шантаж и экономические санкции». Например, под санкции подпали производители лекарств и медицинского оборудования.

Нынешняя американская политика антигуманна и подобна «блокаде Ленинграда во времена Гитлера», утверждает официальное СМИ Пхеньяна.

«Образ мышления Трампа, который базируется на том, что весь мир должен быть принесен в жертву во имя лучшей жизни в Соединенных Штатах, поставил в затруднительное положение даже их союзников и помощников», — говорится в сообщении из Пхеньяна.

Отметим, поводом к очередному обострению между Пхеньяном и Вашингтоном стала смерть американского студента Отто Вармбиера, осужденного в Северной Корее, а затем выпущенного на свободу.

После освобождения, которое произошло под давлением со стороны Запада, американец умер. Предположительно, его здоровье было подорвано во время нахождения в заключении в Северной Корее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня Трамп подписал указ о продлении ещё на один год односторонних санкций Вашингтона против Северной Кореи.

Читайте подробнее: Дональд Трамп продлил санкции в отношении КНДР