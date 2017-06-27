Киев, 27 июня, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Более 9 млрд гривен ($350 млн) требуют истцы взыскать с украинского «Приватбанка» в судебном порядке, сообщает 27 июня «Эспрессо».

AJEL Правосудие

Согласно сообщению, по данным финансового отчета банка суммарные требования по искам составили 9,043 млрд гривен ($350 млн). Отмечается, что против «Приватбанка» подано три иска на различные суммы. Также указывается, что исход судебных тяжб не предопределён, в связи с чем банк «не признал резерв по искам».

Читайте также: Весь пакет акций «Приватбанка» обошелся Украине в одну гривну

Резервы банка в конце 2016 года составляли 36 млн гривен ($1,38 млн), в конце 2015 года — 21 млн гривен ($810 тыс.).

Напомним, при национализации «Приватбанка» украинский Фонд гарантирования вкладов конвертировал средства вкладчиков банка на сумму 10,934 млрд гривен ($420 млн), выпущенные банком еврооблигации на сумму 10,721 млрд гривен ($410 млн), а также субординированный долг финансового учреждения на сумму 7,783 млрд гривен ($300 млн).

Читайте также: Национализация «Приватбанка»: Цифры, факты, самые важные заявления