Москва, 27 июня, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Число вредоносных программ для атак на устройства «интернета вещей» выросло вдвое по сравнению с началом 2017 года. Об этом 26 июня сообщила «Лаборатория Касперского».

Компьютерный вирус

Согласно данным компании, количество образцов вредоносного программного обеспечения (ПО) для умных устройств превысило 7,2 тыс. При этом больше половины из них появилось за первые шесть месяцев 2017 года. В прошлом году было зафиксировано 3,2 тыс. образцов вредоносного софта. В 2015 году их было 696, в 2014 году — 193, а в 2013 — всего 46.

При этом сейчас по всему миру работают больше 6 миллиардов подключенных к Интернету устройств. Как утверждают в компании, люди подвергаются серьезной опасности. Злоумышленники взламывают умные гаджеты и получают возможность шпионить за пользователями, шантажировать их, а также использовать устройства в качестве промежуточного звена для совершения преступлений.

«Специалисты «Лаборатории Касперского» провели эксперимент и настроили несколько ловушек («ханипотов»), которые имитировали различные умные устройства. Первые попытки несанционированного подключения к ним эксперты зафиксировали уже через несколько секунд», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, чаще всего атаки совершались с IP-камер — более 63% всех обращений к ловушкам. На долю сетевых устройств и маршрутизаторов пришлось 16% обращений. Еще 1% пришелся на Wi-Fi-ретрансляторы, TV-приставки, устройства IP-телефонии, выходные ноды Tor, принтеры, устройства «умного дома». Остальные 20% устройств специалистам однозначно опознать не удалось.

В процессе эксперимента выяснилось, что больше всего атак было произведено из Китая (14%), на втором месте — Вьетнам (12%), на третьем — Россия (7%).

В «Лаборатории Касперского» также отмечают, что причиной роста числа таких атак является то, что «интернет вещей» на сегодняшний день практически не защищен от киберугроз. Подавляющее большинство устройств работает на Linux, что упрощает жизнь преступникам, которые могут написать одну вредоносную программу для эффективной атаки против большого количества устройств. Кроме того, производители устройств редко выпускают обновления безопасности и защитные решения для гаджетов.