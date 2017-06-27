Ростов-на-Дону, 27 июня, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Как уточнили в ведомстве, артиллерийские снаряды, минометные мины и ручные гранаты обнаружены в посёлке Крынка. В тайнике — около 100 единиц боеприпасов, представляющих опасность для населения. До прибытия саперов территория огорожена, приняты все меры предосторожности.

Александр Устинов Советские артиллеристы ведут огонь по врагу из 76-мм УСВ или ЗИС-22, 1941

Напомним, в канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сразу в нескольких районах Ростовской области были найдены боеприпасы — артиллерийские снаряды и неразорвавшиеся авиабомбы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, минувшей весной в Ростовской области поисковики провели Вахту памяти «Весна Победы-2017». На территориях, на которых шли ожесточенные бои с гитлеровцами, экспедиторы также нашли десятки боеприпасов.

Особо на опасные находки был богат 2016 год. Так, например, в апреле при проведении хозяйственных работ в районе рыбокомбината «Донской» в Новошахтинске были обнаружены гранаты, немецкие мины и патроны — всего почти 1,2 тыс. боеприпасов, произведенных в Германии. В мае взрывотехники обезвредили около 430 снарядов времён Великой Отечественной войны, найденные участниками межрегиональной Вахты памяти «Еланский плацдарм» на шолоховской земле. В октябре в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах неподалеку от населенных пунктов было найдено более 115 снарядов.

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