Ереван, 27 июня, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Армянские официальные лица пока никак не комментируют информацию о поставках Россией новой партии вооружения Азербайджану.

mod.gov.az Военная техника в порту города Баку

Министр обороны Армении Виген Саркисян лишь пообещал дать на днях пресс-конференцию, на которой, скорее всего и будет представлена позиция Еревана по данному вопросу.

В свою очередь начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян также не пожелал касаться вопроса новых поставок российского оружия Азербайджану.

«Генеральный штаб не занимается этим вопросом, им занимается политическая власть, которая выразит свою реакцию», — сказал Акопян.

Министерство обороны Азербайджана 24 июня распространило сообщение, согласно которому «в соответствии с межправительственным соглашением и в рамках успешно развивающегося военно-технического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией осуществлена плановая поставка новейшей военной техники».

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, прибывшая в порт Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону.

В сообщении также уточняется, что поставка российской военной техники и вооружения в Азербайджан будет продолжена.

Хотя военное ведомство Азербайджана не называет поставленные Россией вооружения, но из опубликованных фотографий и видеоматериала становится ясно, что речь идёт о противотанковых ракетных комплексах Хризантема-С.

«Кажется, это «Хризантемы» (противотанковый ракетный комплекс)», — написал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook, комментируя сообщение Минобороны Азербайджана.

Если официальные лица пока скупы на комментарии, то эксперты, напротив, охотно говорят о поставках вооружения Азербайджану союзником Армении по ОДКБ.

«Для России это в первую очередь коммерческая сделка. Азербайджан платит полноценную стоимость, а Россия соответственно берет эту сумму. Естественно, это повлияет на ситуацию, то есть, чем больше Азербайджан закупает оружия, тем становится сильнее», — считает заместитель директора Московского центра политических и военных исследований, военный эксперт Александр Храмчихин.

Эксперт считает, что это — плановые поставки, согласно несколько лет назад заключенным между Москвой и Баку соглашениям. «Я повторяю — это чисто коммерческая сделка, потому что, когда у Азербайджана было много денег в период высоких цен на нефть, он был готов много платить за новейшее вооружение. А Россия продала это вооружение, вот и все, чистая коммерция.

А Армения от России получила комплексы «Искандер». Это — эксклюзивная поставка, такого оружия нет ни у одного другого государства кроме России и Армении. Причем, насколько я понимаю, Армения получила это оружие не по полной цене. Россия считает, что «Искандерами», чьи ракеты способны поразить любую точку в Азербайджане, Россия вполне компенсировала за все поставки оружия Азербайджану».

Политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян указывает на отсутствие должной реакции на поставки вооружения Азербайджану со стороны Израиля.

«Обращать внимание надо не столько на эти поставки (российские — ИА REGNUM ), сколько на поставки израильских «Спайков». Во время апрельской эскалации основные проблемы, которые были у армянских сил были от «Спайков». А недавно была использована новая версия данного комплекса. Дело в том, что «Хризантема» стреляет в пределах прямой видимости на 5−6 км, а «Спайк» — нет», — сказал политолог.

Хотя пока официальный Ереван не комментирует факт поставки российского вооружения Азербайджану, но ранее на эту тему высказывались всё политическое руководство страны, в том числе и президент Армении Серж Саргсян.

В 2016 г. спустя всего два дня после завершения четырехдневной апрельской войны, принимая в Ереване премьер-министра России Дмитрия Медведева, президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что поставляемое Баку российское оружие применяется против мирных армянских поселений.

«Была предпринята попытка провести широкомасштабную операцию с использованием всего спектра вооружений, имеющихся в арсенале Азербайджана. Прискорбно, но это вооружение было использовано и против мирного населения — погибли дети, пожилые люди. Но благодаря профессиональным действиям солдат Армии обороны, эта попытка сорвалась. Уверен, что Вы знаете, что в Армении вызвал большой резонанс тот факт, что азербайджанцы в полную силу использовали те вооружения, которые они приобрели за последнее время в России», — обращаясь к Медведеву, — сказал Саргсян.

Последний раз о поставках российского вооружения Баку сообщил 27 апреля. Тогда в Азербайджан поступили бронетранспортеры БТР-82А.

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