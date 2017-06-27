Нальчик, 27 июня, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Альпиниста обнаружили спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Отмечается, что мужчину эвакуируют в поселок Терскол. В операции задействованы 8 человек и одна единица техники. Как сообщало ИА REGNUM, о пропаже человека в горах Кабардино-Балкарии стало известно вечером 26 июня.

Архип Куинджи. Эльбрус вечером. 1898-1908

Мурманчанин намеревался подняться на Эльбрус в составе зарегистрированной группы из пяти человек, однако на высоте 3800 м отказался продолжать маршрут. В назначенное время мужчина не прибыл на контрольную точку, после чего была развернута поисковая операция.

Ранее, 16 июня, при восхождении на Эльбрус пропал гражданин США Стивен Бир. Мужчина совершал одиночное восхождение и был зарегистрирован в спасательном ведомстве. Его поиски в последующие дни остались без результата.

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