Киев, 27 июня, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля, взорвавшегося на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве, скончался. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Michael Deal Взрыв

ЧП произошло во вторник, 27 июня, в Соломенском районе.

«Правоохранители получили сообщение о том, что на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль «Мерседес»… — отмечается в сообщении. — В результате происшествия погиб водитель».

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб, которые пытаются установить причины трагедии.

«Событие должным образом зарегистрировано, — говорится в сообщении. — Решается вопрос о его правовой квалификации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик сообщила, что в Киеве возле пешеходного перехода взорвался легковой автомобиль.

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