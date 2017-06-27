Оренбург, 27 июня, 2017, 10:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области в январе-мае 2017 года органами ЗАГС зарегистрировано 9314 родившихся: 4692 мальчика и 4622 девочки. Уровень рождаемости по сравнению с январем-маем 2016 года снизился на 13,1%, уровень смертности увеличился на 1,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

Жерар Энн Эдвардс. В своей колыбели. 1733

По данным органа статистики, за пять месяцев 2017 года по сравнению с прошлогодним аналогичным наблюдалось снижение уровня смертности от внешних причин смерти на (11%), болезней органов дыхания (на 7,3%), болезней органов пищеварения (на 3,3%), некоторых инфекционных и паразитарных болезней (на 2,3%).

Уровень младенческой смертности в январе-мае 2017 года составил 51,7 умерших до одного года на 10 тысяч родившихся, что на 23,6% ниже уровня соответствующего периода 2016 года.

По итогам прошлого года Оренбургская область — в числе лидеров среди регионов России по темпам снижения смертности. По словам заместителя министра здравоохранения региона Юлии Балтенко, подвижки в снижении смертности произошли в результате укрепления первичного звена, принятия мер по обеспечению регулярной медицинской помощи. За последние пять лет на территории Оренбуржья развёрнуто 10 межмуниципальных центров и пять первичных сосудистых отделений. Значительно изменилась материально-техническая база скорой медицинской помощи. Организованы единые диспетчерские службы.

Добавим, в конце мая 2017 года в Оренбурге прошёл круглый стол с участием Минздрава области и депутатов профильного комитета Заксобрания. Участники мероприятия отметили, что среди проблем демографии невозможно обойти вниманием сферу социальной поддержки материнства и детства, просветительскую работу по повышению престижа семьи и здорового образа жизни, развитие единой системы психологической и социально-педагогической помощи.

Вопросы физического здоровья и развития детей, молодежи и взрослых продолжают оставаться актуальными. По-прежнему вызывают тревогу угрозы наркотизации и алкоголизации молодежи. Проблемами становятся сокращение спортивных объектов, находящихся на балансе предприятий и организаций, недостаточный уровень пропаганды физкультуры и спорта как составляющей здорового образа жизни.

Председатель комитета здравоохранения регионального парламента Татьяна Шукурова подчеркнула, что для успешного решения демографических проблем необходима согласованная работа с едиными критериями и подходами как на уровне органов законодательной и исполнительной власти, так и на уровне сфер образования, здравоохранения, массовых коммуникаций.