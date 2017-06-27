Мехико, 27 июня, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Мексиканский журналист Сальвадор Адаме 26 июня был найден мертвым на дне оврага в регионе Тьерра Кальенте на территории штата Мичоакан, сообщает El Periódico. Это подтвердил в ходе пресс-конференции государственный обвинитель Мартин Годой.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Адаме, работавший в местных СМИ, был похищен вооруженной группой 18 мая в муниципалитете Мугика.

По предварительным данным расследования, с журналистом расправилась группа боевиков во главе с наркодилером, идентифицированным прокурором как «Эль Чано» Пенья.

Сильно обгоревшее тело журналиста было найдено на месте, известном как «Овраг Дьявола», расположенном вдоль дороги, соединяющей города Мугика и Габриэль Самора, во время поисковых работ.

По свидетельству задержанного боевика, причастного к преступной группировке, их лидер «похитил Сальвадора Адаме, затем убил и сжег его тело».

Прокурор также сообщил, что причиной убийства, согласно показаниям задержанного, стали «личные проблемы между жертвой и упомянутым Чано Пенья», которые могут быть связаны с оскорблениями, обнаруженными в телефоне Адаме.

Напомним, к настоящему моменту Сальвадор Адаме стал восьмым журналистом, убитым в Мексике с начала 2017 года. До этого страну потрясло убийство 15 мая известного журналиста и борца с наркокартелями Хавьера Вальдеса, привлекшего своей смертью внимание международной общественности к свободе и безопасности прессы в Мексике.