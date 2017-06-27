Берлин, 27 июня, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Канцлер Германии вновь подчеркивает свои разногласия с президентом США Дональдом Трампом, пишет Der Merkur.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Об этом она сообщила 26 июня на мероприятии, организованном изданием Brigitte в Берлине.

Меркель отметила, что уже при президентстве Барака Обамы страны ЕС все больше понимали, что должны следовать своим ценностям и учитывать свои собственные интересы, но после того, как пост президента США занял Трамп это стало «очевидно».

"Мы по-разному смотрим на процесс глобализации, — добавила Меркель. — Это, прежде всего, — международное сотрудничество, когда все стороны остаются в выигрыше. А не когда одна сторона стремится победить за счет поражения других».

Речь идет даже не о соглашении о Транстихоокеанском торговом партнерстве и разногласиях по этому поводу между ЕС и США, а о Парижском соглашении по защите климата, которое подписали 194 страны, а США вышли из него.

Как ранее отмечало ИА REGNUM, Дональд Трамп еще во время президентской гонки говорил, что не верит, что результатом глобальных изменений климата являются выбросы углекислого газа и что соглашения по климату могут «навредить» американской экономике.

В начале июня 2017 года он объявил о выходе США из Парижского соглашения. Ранее президент пообещал сделать послабления для нефтяных компаний, а также возобновил строительство двух нефтепроводов, в частности в Северной Дакоте, против прокладки которого протестовали местные индейцы и «зеленые».