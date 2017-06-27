Москва, 27 июня, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Российские производители пива предложили ужесточить законодательные нормы в области производства и оборота алкогольной продукции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленную пивоварами версию закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя.

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Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции подготовил альтернативный вариант отраслевого закона в рамках идеи создания раздельного регулирования для пива и всего остального алкоголя.

Согласно документу, магазинам предлагается запретить торговлю вином и крепким алкоголем с 21:00 до 9:00, а для пива сохранить действующие ограничения — с 23:00 до 8:00.

В представленной в ноябре 2016 года концепции раздельного регулирования, подготовленной Высшей школой экономики, речь шла о снятии введенного в 2013 году запрета на розничную продажу пива на оптовых и розничных рынках, нестационарных торговых объектах и объектах спорта (кроме детско-юношеских объектов).

Пивовары предложили вернуть пиво лишь на рынки и на спортивные объекты, отказавшись от идеи возврата пива в ларьки и киоски. Кроме того, субъектам РФ предложено дать право устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи только для крепкого алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции вплоть до полного запрета.

Подготовленный вариант закона «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции» будет рассмотрен 29 июня на рабочей группе по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке у замминистра экономического развития Олега Фомичева, пишет издание.