Москва, 27 июня, 2017, 10:02 — ИА Регнум. В интернете появилась инструкция, описывающая способ обхода возможной блокировки мессенджера Telegram. Инструкция опубликована 26 июня на неофициальном канале команды Telegram.

Saymandigital.com Telegram

Способ обхода возможной блокировки основан на применении сетевого протокола SOCKS5, который позволяет незаметно пересылать пакеты данных от клиента к серверу через прокси-сервер.

«В планах Роскомнадзора (и не только) устроить армагеддон для российских пользователей Telegram. Команда мессенджера предполагала такое решение и включила в функционал поддержку соединения с прокси-серверами на основе протокола SOCKS5», — говорится в сообщении.

Разработчики предлагают включить SOCKS5 до начала блокировки. Утверждается, что если этого не сделать, то скачать Telegram после блокировки можно будет только через Vpn и Tor.

Кроме того, в инструкции говорится, что опция уже доступна в Telegram Desktop и Mac, а мобильные клиенты получат ее в ближайшем обновлении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роскомнадзор требует от Telegram предоставить предписанную законом информацию о компании-владельце, а именно: полное имя компании, страну регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, фактический адрес компании, почтовый адрес, электронный адрес и доменное имя, электронные адреса администратора ресурса и провайдера хостинга, а также описание сервиса.

Напомним, 26 июня в ФСБ заявили, что Telegram был использован террористами при подготовке взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.