Пхеньян, 27 июня, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи сравнили президента США Дональда Трампа с Гитлером, сообщает 27 июня Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Напряженность между двумя государствами усилилась после того, как в США скончался студент Отто Вармбиер, пробывший в заключении в КНДР 18 месяцев.

Последнее громкое высказывание относительно главы Соединенных Штатов последовало из Пхеньяна на прошлой недели, когда Трамп был назван «безумным».

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) усилило свою негативную риторику в отношении президента США, назвав его политические принципы «нацизмом XXI века».

«Принцип американского лидерства оправдывает мировое господство с применением военной силы, что сродни концепции Гитлера о мировом господстве», — заявило ЦТАК.

Главное информационное агентство КНДР считает, что Трамп следует диктаторской политике Гитлера разделять всех на категории врагов и друзей.