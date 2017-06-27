Красноярск, 27 июня, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Две коллекторские компании, сотрудники которых измучили красноярских должников оскорблениями и навязчивыми звонками, выплатят по 50 тыс. рублей штрафа. Об этом сообщает 27 июня пресс-служба УФССП России по Красноярскому краю.

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Жители региона обратились в ведомство с жалобами на сотрудников двух компаний, занимающихся возвратом просроченной задолженности. По словам должников, коллекторы настойчиво звонили им, оказывая психологическое давление, и требовали погасить долг, используя при этом грубые выражения, унижая их честь и достоинство.

Тем самым, отмечают судебные приставы, коллекторы нарушили закон о защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

В отношении компаний-нарушителей составлены административные протоколы. Согласно решению суда, коллекторские агентства должны выплатить по 50 тыс. рублей штрафа.

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