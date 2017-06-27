Курган, 27 июня, 2017, 10:00 — ИА Регнум. В Курганской области ликвидируют последствия урагана, который пронесся по региону 17−18 июня. По распоряжению губернатора Зауралья жители пострадавших территорий получат денежные выплаты, желающие смогут приобрести поваленный штормом лес по приемлемым ценам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Иван Шишкин. Утро в сосновом лесу. 1889

Из резервного фонда Курганской области выделяется 120 тыс. рублей для оказания материальной помощи жителям шести не подлежащих восстановлению домов деревни Малое Песьяново Мокроусовского района, сообщает пресс-служба. То есть на приобретение имущества первой необходимости каждая из шести семей получит по 20 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мокроусовском районе повалено более тысячи гектаров леса, в Лебяжьевском — около 900 га, в Варгашинском — порядка 30 га. Ущерб, по предварительным данным, составляет 20 млн рублей.

Поваленную древесину предложат населению. По оценке экспертов, из-за урагана повреждены, в основном, лиственные деревья. Стоимость дровяного леса определена в размере 100 рублей за кубометр, деловой древесины — 300 рублей за кубометр. Напомним, жители Мокроусовского района в середине мая выходили на митинг из-за неподъемной цены дров. Цена одного кубометра дровяной древесины доходила до 1 300 рублей.

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Жителям Курганской области, желающим приобрести древесину для собственных нужд, необходимо обратиться в канцелярию департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Заключение договоров купли-продажи будет происходить в установленном законом порядке.

Напомним, ураган обрушился на восточные районы Курганской области в середине июня. От стихии пострадали жители 62 населенных пунктов. В результате было разрушено около 20 опор линий электропередачи с напряжением 110 киловольт и оказался обесточен участок Южно-Уральской железной дороги, от отрезка Варгаши — до поселка Лебяжье. На сегодняшний день движение поездов идет в обычном режиме.

Повреждены 250 домов, детский санаторий «Космос», Мишкинская центральная районная больница, мастерские и общежитие Мишкинского профессионально-педагогического колледжа. В Лебяжьевском районе, кроме жилых домов, пострадали склады ряда фермерских хозяйств. В Варгашинском районе обрыв газопровода привел к отключению газа в 14 многоквартирных домах. В Мокроусовском районе пострадали три школы, два детских сада и три дома культуры.