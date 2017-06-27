Абакан, 27 июня, 2017, 09:49 — ИА Регнум. В Хакасии обнародовали предварительные итоги ущерба от града, который обрушился на республику 22 июня. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 июня, в правительстве региона, наибольшие потери зафиксированы в Ширинском районе. Градины размером в куриное яйцо местами повредили сельскохозяйственные насаждения на личных подворьях. Нанесён ущерб имуществу, в том числе принадлежащему туристам из разных регионов Сибири.

19.mchs.gov.ru Сильный град причинил ущерб Хакасии

В целом речь идёт о почти 200 поврежденных автомобилях. Также пострадали более 50 строений на туристических базах и девять социальных объектов. Стихия бушевала на озере Беле, в поселках Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное. Пять человек обратились к врачам «с лёгкими травмами и ушибами».

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По информации республиканских властей, «досталось» и другим территориям Хакасии. Например, в Бее и Изыхских копях Алтайского района повреждены кровли и окна семи жилых домов, ветром повалены деревья. Во многих населённых пунктах из-за непогоды отключилось электричество.

23 июня по распоряжению главы Хакасии Виктора Зимина в Ширинском районе Хакасии ввели режим ЧС. Сообщается, что это сделано для оказания помощи населению, пострадавшему в результате прохождения штормового фронта.

В Хакасии продолжают ликвидировать последствия ураганного ветра и оценивать ущерб. Затем в регионе будут восстанавливать социальные объекты.

«Автовладельцам, чьи транспортные средства застрахованы по системе «КАСКО», сейчас выдаются документы о причиненном ущербе для предъявления страховщикам», — говорится в сообщении республиканского правительства.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, непогода обрушилась на Хакасию 20−22 июня 2017 года. Серьёзный ущерб град причинил автомобилям и туристическим базам на берегу озера Беле. По информации республиканского управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности, среди пострадавших социально значимых объектов — школы, детский сад и дом культуры.

На непогоду в Хакасии отреагировали пользователи соцсетей. «Бомбардировка градом», «Это был настоящий кошмар», «Град со спичечный коробок», «В Хакасии с неба падали ледяные булыжники»… Именно так описывали пользователи соцсетей произошедшее.