Улан-Батор, 27 июня, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Из 1 978 294 зарегистрированных избирателей на выборах проголосовали 1 318 511. Явка избирателей составила 66,5%.

alsen Шахматы

За пост главы государства боролись кандидаты от трех ведущих партий: Монгольской Народной партии, Демократической партии и Монгольской Народной Революционной партии. По данным Главного избирательного комитета Монголии, кандидат от Демократической партии Халтмаа Баттулга получил наибольшее количество голосов — 517 478, на втором месте списка оказался кандидат от МНП, нынешний спикер парламента Миеэгомбо Энхболд — 411 748 голосов, а кандидат от МНРП Сайнхуу Ганбаатар оказался на третьем месте, набрав 409 899 голосов.

Хотя бывший борец и член правительства Халтмаа Баттулга и получил большинство голосов, он так и не смог преодолеть порог в 50%, необходимых для избрания.

В связи с этим в стране назначен второй тур президентских выборов, он пройдет 9 июля, незадолго до самого большого национального праздника Монголии Надома.

В этот день избиратели должны будут сделать выбор между кандидатами от МНП и Демократической партии, которые получили наибольшее количество голосов. До проведения второго тура предвыборные штабы кандидатов не имеют права проводить предвыборную агитацию.

Как сообщает Главный избирательный комитет, на проведение второго тура выборов необходимо 5 млрд тугриков (125 341 274 рублей).

Напомним, 26 июня в 7.00 по местному времени в Монголии началось голосование на президентских выборах. По всей стране открылись 1983 избирательных участка, на которых должны проголосовать 1,978 млн избирателей. Согласно закону, голосование продлилось до 22.00 часов по местному времени, после 23.00 часов монгольские СМИ начали прямую трансляцию из здания Главного избирательного комитета о предварительных итогах. В итоге на президентских выборах Монголии проголосовали 1,339 млн избирателей, явка составила 66,5%. При этом около 1,3% избирателей проголосовали против всех кандидатов.