Красногорск, 27 июня, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В Московской области 31-летняя женщина напала с ножом на двух своих дочерей и мать, сообщает региональный главк СКР.

Ryk Neethling Нож

Инцидент произошел в ночь на 27 июня. Подозреваемая напала с кухонным ножом на спящих родственников.

52-летней матери она нанесла удар в грудь, а двум девочкам 11 и двух лет — в область живота. Пострадавшие госпитализированы.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство трех лиц, в том числе малолетних».

Обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшей устанавливает следствие, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным Life, женщина пыталась убить своих детей и мать из-за развода с мужем.