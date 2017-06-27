Владивосток, 27 июня, 2017, 09:42 — ИА Регнум. За лето в Приморский край будет направлено более 25 тысяч систем вызова экстренных служб для поддержанных иномарок «ЭРА-ГЛОНАСС», об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба администрации региона.

minsvyaz.ru ЭРА-ГЛОНАСС

По словам администрации, они скорректировали график поставок модулей в сторону увеличения.

«Благодаря предпринятым АО «ГЛОНАСС» мерам для скорейшего насыщения рынка на Дальнем Востоке аппаратурой «ЭРА-ГЛОНАСС» за три летних месяца в регион будет поставлено 25 900 комплектов оборудования: в июне — 6864 комплекта, в июле — 9236 систем и в августе — 9800 комплектов», — отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что 26 июня во Владивосток прибыли 1400 терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС», а из Москвы в регион направили еще 400 дополнительных комплектов оборудования. В конце июня еще около 2 тысяч модулей будут отправлены в регион.

Напомним, что с 1 января 2017 года в связи с изменением правил постановки на учет поддержанных иномарок возникли проблемы при регистрации ввозимых в страну автомобилей. Теперь обязательным условием при продаже поддержанной иномарки стала установка системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». В Приморье с проблемой постановки автомобиля на учет из-за дефицита оборудования столкнулись более 1,5 тысяч автовладельцев, в том числе предприятия малого и среднего бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблему дефицита вызова экстренных оперативных служб администрация Приморья пообещала решить к августу 2017 года.