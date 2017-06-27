Новосибирск, 27 июня, 2017, 09:37 — ИА Регнум. В Новосибирске пресечена попытка подследственных организовать канал по доставке запрещенных предметов в СИЗО-1. Злоумышленники задействовали в своих целях беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-служба ГУФСИН РФ по Новосибирской области.

Цуканов М.В Изолятор и нарушитель

В распоряжении сотрудников оперативного отдела СИЗО оказались сведения о том, что содержащиеся в учреждении подследственные собираются получить запрещенные предметы. В этом им должен был помочь человек за пределами изолятора, использующий квадрокоптер.

Летательный аппарат, приближающийся к зданию, был замечен и сбит сотрудниками учреждения. Управлявший им человек скрылся на автомобиле.

Сбитый дрон упал в запретной зоне СИЗО, как оказалось, к нему были привязаны четыре мобильных телефона. Спустя несколько дней к зданию был направлен второй квадрокоптер с тремя телефонами, который постигла та же судьба.

Владелец квадрокоптеров и адресаты посылок с запрещенными на территории СИЗО устройствами устанавливаются. Отмечается, что за передачу или попытку передачи в учреждения ГУФСИН запрещенных предметов нарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Читайте также: На Ставрополье парень и девочка ранены при поимке беглого заключенного