Оренбург, 27 июня, 2017, 09:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области в первую смену работало 1003 детских оздоровительных учреждения, в которых отдохнуло более 52 тыс. детей. Выраженный оздоровительный эффект получили 92,1% детей, слабый — 7,1%, отсутствие оздоровительного эффекта отмечено у 0,8% ребят, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсоцразвития региона.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

Несмотря на плохие погодные условия в первую смену не было зафиксировано ни массовых выездов детей, ни массовой заболеваемости.

В детских оздоровительных лагерях в 2017 году планируется открыть 10 пляжей, из них на сегодняшний день уже действуют два пляжа: «Детский» в Орске и в лагере «Сокол» в Домбаровском районе. Стоит отметить, что, несмотря на неустойчивую погоду и частые дожди, от глав муниципальных образований вице-губернатор Павел Самсонов потребовали продолжить подготовку к купальному сезону.

Во вторую смену запланирована работа 590 оздоровительных учреждений, в которых отдохнут 39,2 тыс. детей и подростков.

Добавим, что старт летней оздоровительной кампании в Оренбургской области дан 1 июня. К работе в первую смену приступили 63 загородных лагеря, более 800 лагерей при школах. Как отметили в Минсоцразвития региона, несмотря на ухудшение погодных условий, принятые организаторами меры обеспечили детям комфортные условия.

Организованными формами отдыха и оздоровления в летний период 2017 года планируют охватить 115 тыс. детей. На Черноморском побережье отдохнут около тысячи одаренных детей.

Совокупный объем бюджетного финансирования оздоровительной кампании остался на уровне прошлого года — это 866 млн рублей. Основную долю затрат, как и в прежние годы, несет областной бюджет — около 470 млн рублей. Общий объем субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление полномочий в сфере детского отдыха составит 193,3 млн рублей. Муниципальными образованиями также не допущено снижения объема средств, направляемых на летнюю кампанию текущего года — более 150 млн рублей.

Кроме того, привлекаются средства предприятий, организаций и родителей, которые собираются в ходе кампании в качестве оплаты части стоимости путевок. В этом 2017 планируется привлечь около 200 млн рублей.