Москва, 27 июня, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Финская компания Wärtsilä, выпускающая автономные электрогенераторы, не стала заключать с Россией контракт на поставку дизель-генераторов Wärtsilä 8L20 для нужд Филиала «Севастопольский морской завод» АО «Центр Судоремонта «Звёздочка», расположенного в Севастополе (Крым), сообщает Life со ссылкой на источники.

torange.biz Санкции против России

По данным источника издания в Минпромторге РФ, сотрудничество и взаимовыгодные отношения отечественных предприятий с Wärtsilä имели и носят качественный, долговременный и продуктивный характер, однако ситуацию с отказом от поставок дизель-генераторов иначе как «деструктивной» назвать нельзя.

Свой отказ финская компания объяснила тем, что в отношении Крыма действует введенная странами Запада санкционная политика.

«Действия финнов носят угрозу долговременным и конструктивным отношениям, а в преддверии значительного заказа судового комплектующего оборудования — нарушает интересы деловых и государственных структур РФ», — сказал источник в Минпромторге.

В Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) пока не комментировали ситуацию, а в финской компании на запрос Life не ответили. По мнению экспертов, отказ в поставках генераторов не критичен для подразделения ОСК в Крыму.

Компания Wärtsilä специализируется на производстве судовых энергоустановок, электростанций, винтовых механизмов и систем управления судном. Дизель-генератор Wärtsilä 8L20 представляет собой фактически электростанцию — он выдаёт 1600 кВт при 1000 оборотах в минуту.

Такие дизельные электростанции применяются в качестве основных источников электроснабжения для автономных объектов (буровые установки и рабочие площадки, аварийные и спасательные службы, коттеджные посёлки) и в качестве резервных источников электроснабжения на объектах телекоммуникационных компаний, интернет-провайдеров, ЦОДах, аэропортах и вокзалах.