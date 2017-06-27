Варшава, 27 июня, 2017, 09:40 — ИА Регнум. 1,4 млн беженцев с Украины приняла Польша, заявил польский евродепутат Яцек Сириуш-Вольский, сообщает 27 июня «Лига. Новости».

Беженцы

Таким образом, евродепутат прокомментировал заявление Евросоюза о необходимости его членам выполнять соглашение о приеме мигрантов. Сириуш-Вольский отметил, что Польша соблюдает свои обязательства, однако «в ЕС этого не замечают».

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Также депутат добавил, что мигранты существенно увеличивают потенциальную опасность террористических актов на территории Европы. Он напомнил, что в прошлом году Польша задержала пятерых террористов.

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Напомним, информацию о миллионе беженцев с Украины ранее озвучила премьер-министр Польши Беата Шидло, добавив, что, кроме Польши, украинским мигрантам в ЕС «никто не хотел помочь».

В свою очередь, посол Украины в Польше Андрей Дещица опроверг эту информацию, заявив, что в Польше есть легальные рабочие с Украины, а не мигранты.