Париж, 27 июня, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Ученые из Франции и США сделали попытку объяснить результаты наблюдений, полученных советской станцией «Вега-2» в атмосфере Венеры в 1985 году. Материал об этом 26 июня опубликован в журнале Nature Geoscience

Cоветская станция «Вега-2»

Ученые считают, что резкие перепады температуры на высоте ниже семи километров от поверхности Венеры вызваны изменением химического состава слоев газовой оболочки планеты, состоящей преимущественно из углекислого газа и азота.

По мнению авторов исследования, концентрация азота начинает резко падать, начиная с высоты около семи километров. Возможным объяснением этого явления может стать естественная конвекция.

Если данная гипотеза верна, то азота на Венере содержится на 15 процентов ниже, чем считалось ранее.

Напомним, советские межпланетные станции «Вега-1» и «Вега-2» изучали Венеру в 1984—1986 годах. Полеты были признаны успешными. С помощью станций было впервые проведено изучение атмосферы Венеры с помощью аэростатов.