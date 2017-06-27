Челябинск, 27 июня, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В Челябинске продолжается рост смертности от передозировки наркотическими веществами. Власти города провели внеочередное заседание Антинаркотической комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM.

the3cats Наркотики

Повод для созыва и проведения внеочередного заседания чиновников, руководителей социальных служб более чем существенен. За прошедший месяц от передозировки наркотиков в Челябинске скончались 30 человек. Руководителей администрации и городских служб беспокоят темпы роста смертности от синтетики.

«Мы крайне обеспокоены появлением нового высокотоксичного наркотика — карфентанила или «белого китайца». Его употребление, как правило, заканчивается летальным исходом для потребителей. Именно поэтому сегодня проводится внеочередное заседание Антинаркотической комиссии. Наша главная задача разработать комплекс мероприятий по профилактике и план действий в сложившейся ситуации. А она на сегодняшний момент достаточно острая», — сообщил глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев.

Рост количества смертей происходит на фоне вроде бы продуктивной работы правоохранительных органов. Активно работает по выявлению каналов распространения наркотиков ФСБ, следственные органы. Полиция регулярно проводит рейды, операции. Практически еженедельно в СМИ сообщается об изъятых партиях наркотиков, о задержанных наркодилерах.

Но либо темпы наркотизации слишком высокие, либо правоохранители не достигают существенных результатов, которые бы переломили тенденцию. Ситуация усугубляется тем, что наркоиндустрия выпускает синтетические наркотики, которые обладают мощнейшим «эффектом» уже в микродозах. А это значит (при снижении объемов зелья), что оборот наркотических веществ стал более скрытным.

Как отмечают специалисты, на крюк наркозависимости попадают не только молодые люди, наркопотребитель синтетики «повзрослел», теперь группа риска: 30-летние, порой семейные люди.

Заместитель главврача Челябинской областной наркологической больницы Михаил Денисламов привел данные по наркотической проблеме в Челябинске. С начала 2017 года на скорую помощью обращались 1085 раз, в 13 случаях результатом выезда медиков была смерть. При этом поражает динамика, которая наглядно демонстрирует темпы роста смертности. Так, в 2016 году вызовов было 276, при трех смертельных случаях.

Острота проблемы в 2017 году подтверждается цифрами. С января 2017 года по сегодняшний день в Челябинске погибли от передозировки наркотиков — 109 человек, причем 90 из них от синтетического наркотика.

Представители некоторых структур Челябинска заговорили о необходимости профилактики. При этом, как отмечают наркологи, в целом ситуация еще пока находится под контролем. Говорить о катастрофических последствиях можно при 5-процентной наркотизации населения, тогда как в Челябинской области этот показатель не превышает 1,7%. В городе работают наркологические службы, действуют реабилитационные отделения.

Родители обеспокоены настроем властей с очередной проблемой бороться, по их мнению, странным способом, который лишь увеличивает проблему, то есть «тушить пожар бензином». А главное, что беспокоит родителей — так это опасность толерантного отношения к наркомании и попытки ее отнесения к медицинским болезням. Настораживает сравнение наркомании с хроническими болезнями, что может быть первым шагом по легализации с целью возможности употребления менее «жестких» наркотиков для снижения тяжести причинения вреда физическому здоровью, считают родители.

«Открыта тайна», оказывается: «По словам врачей, наркомания — заболевание хроническое, как гастрит. Если соблюдать рекомендации, то обострения заболевания не будет. В долгосрочной и стойкой ремиссии человек может прожить длинную и счастливую жизнь». Вот оно чего оказывается… живи, колись, всё будет зашибись… Абсурд и наглость лоббистов-пропагандистов «лекций по профилактике…» зашкаливает. Надо же ещё пару сотен миллионов «освоить». Вот они и потеют, стараются, четвёртую новость за день публикуют» (орфография, пунктуация и стилистика сохранены — ИА REGNUM ), — пишут родители в социальных сетях.