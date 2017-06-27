Казань, 27 июня, 2017, 09:24 — ИА Регнум. ПАО «Татфондбанк», признанный банкротом 11 апреля 2017 года, через суд пытается вернуть на счета клиентов около 498,4 млн рублей. Иски с требованием признать банковские операции недействительными и применить последствия их недействительности поданы в Арбитражный суд Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Оспаривается перевод со счёта АО «Казанский хлебозавод №3», произведённый 7 декабря 2017 года. Тогда по кредитному договору, заключённому с банком 16 апреля 2014 года, было переведено 306 229 508,21 рубля.

Второй перевод был совершён 9 декабря 2016 года. Со счёта ЗАО «Торгово-производственный комплекс «АГРО-ТРЕЙД» в счёт погашения задолженности по кредиту было переведено 192 207 103,82 рубля. Кредитный договор с банком был заключён 27 января 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кризис ликвидности в «Татфондбанке» начался в декабре 2016 года. Пытаясь вернуть часть средств на свои счета, ПАО «Татфондбанк» в мае-июне 2017 года подал в суд более 20 исков. Общая сумма требований по ним перешагнула 5 млрд рублей. Одновременно с этим в судебном порядке банк пытается расторгнуть договоры переуступки прав требования и различные соглашения с коммерческими организациями, заключённые в 2016 году.

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Напомним, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей.

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По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк РФ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».